Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

Попит із боку України (яка принципово отримує газ не з Росії, а із Заходу) може бути однією зі складових зльоту спотових цін на газ у Європі, допустив президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що "Газпром" цього тижня не бронює транзитних потужностей газопроводу "Ямал-Європа", тому що покупці не виставили заявок на купівлю. Водночас "Ямалом-Європою" газ нині качають реверсом із Німеччини до Польщі. Коли з Росії йшло більше газу - цей реверс був віртуальним, тепер він став реальним. Путін не виключив, що реверсний потік газу з Німеччини до Польщі згодом може прямувати до України, що створює дефіцит газу і зростання цін у Європі.

"У нас найбільший споживач у Європі - ФРН - 50-51 млрд куб. м за рік. До ФРН ми поставили плюсом 5,6 млрд куб. м - понад 10% - це пристойно. Ми поставляємо до ФРН газ за довгостроковими контрактами, а ціна у 3-4-6-7 разів дешевша, ніж на споті. Навіть перепродавши 1 млрд кубометрів газу можна заробити майже мільярд доларів. Це бізнес", - погоджується Путін.

"Вони (покупці з Німеччини - ІФ), піднабравши певний обсяг, отримавши у нас на 5,6 млрд більше, ніж передбачено довгостроковими контрактами, тепер продають його. Там є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг - приблизно 3 млн куб. м за добу... Саме стільки з ФРН і подають до Польщі. У мене є всі підстави думати, що цей газ іде зрештою в Україну. І споживачам у Європі та ФРН треба було б знати, що відбувається насправді. І, можливо, звернутися до певних інстанцій із проханням роз'яснити цю позицію", - порадив Путін.

"І замість того, щоб подавати в Польщу і потім в Україну, намагаючись підтримати штани там комусь, краще здійснювати б подальші постачання в Європу, в ту саму Федеративну Республіку? І вплинути на ціну на споті, бо чим більше продукту на ринку, тим ціна буде менша. Ні - туди почали качати. У зворотний бік. У цьому проблема, до чого тут "Газпром"? Тож нехай займуться своїми питаннями і вчасно на них реагують. І не думають, що вони такі розумні, проблеми, які вони створили самі собі, вони мають самі й вирішувати, а ми готові допомогти і робимо це", - додав президент.

На запитання журналіста, чи винен "Газпром" у дефіциті газу в Європі, Путін сказав: "Звісно, ні. Жодної правди тут немає. Це просто спроба з ніг на голову знову все поставити. Брешуть увесь час, ось тому тінь на тин наводять".

"Учора ще кричали: караул, це експансія Росії - "Газпром", захоплює ринок. Нічого ми не захоплюємо. Так, ми постачаємо чимало, але ми - не єдиний постачальник на європейський ринок, але ми єдиний, хто збільшує постачання. Нам кажуть - ви на спот качайте. Нам потрібно задовольнити спочатку запити своїх контрагентів за довгостроковими контрактами", - заявив Путін.

"Газпром" постачає весь обсяг, який запитують наші контрагенти за наявними контрактами. І не лише весь обсяг, але збільшив постачання до дальнього зарубіжжя, збільшує і до Європи. Офіційна влада "кошмарить" свої нафтогазовидобувні компанії, а ті, у свою чергу, не вкладають необхідні гроші в розширення видобутку - ось дефіцит виник. Деякі західні оператори зберігають свій газ і в ПСГ в Україні почали активно його піднімати та використовувати у своїх країнах. Тому що піднятий газ із підземок коштує на порядок дешевше, ніж на ринку купувати", - також зауважив президент РФ.