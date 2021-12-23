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12:08 23.12.2021

КС планує затвердити проект рішення про виплату суддям винагороди за період карантину - Совгиря

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КС планує затвердити проект рішення про виплату суддям винагороди за період карантину - Совгиря

Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді (КС) Ольга Совгиря допускає, що КС на засіданні в четвер може затвердити проект постанови про виплату суддям компенсації суддівської винагороди за період карантину.

"За наявною інформацією сьогодні Конституційний Суд за ініціативою одного із суддів КСУ планує розглянути і затвердити проект постанови про виплату суддям КСУ начебто недоотриманої ними суддівської винагороди за період карантину з квітня по серпень 2020 року", - написала Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Вона нагадала, що, відповідно до закону України від 13 квітня 2020 р. №553-IX, з квітня 2020 року у зв'язку з запровадженням карантину було встановлено обмеження на максимальний розмір щомісячної заробітної плати посадових осіб публічної служби (зокрема суддів КС) у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (на той час – 47230 грн).

Надалі, за словами Совгирі, 28 серпня 2020 року КС визнав цю норму неконституційною.

"Наразі рівень суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України становить близько $10 тис. на місяць, і це один із найвищих показників не тільки в Європі, а й узагалі у світі. У зв’язку із цим вважаємо, що прийняття такої постанови Конституційним Судом є неприпустимим, а відповідні пропозиції видаються цинічними на фоні рецесії загальносвітової економіки", - зазначила представниця Верховної Ради в КС.

Джерело: https://t.me/VRU_CCU_news/383

Теги: #совгиря #винагорода #кс
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