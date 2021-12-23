ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

У Державному бюро розслідувань (ДБР) проаналізують неявку п'ятого президента України Петра Порошенка в четвер для проведення процесуальних дій у зв'язку з підозрою у справі про постачання вугілля з окупованої території та ухвалять відповідне рішення, повідомила радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"О 10 годині 23 грудня ми очікували появи Порошенка. Але він не з'явився, цей факт зафіксовано.... Очікувався Порошенко, адвокати та їх присутність не передбачалися", - сказала Сап'ян журналістам у четвер.

"Слідчі проаналізували відеоматеріали (відеозвернення Порошенка), ї їх було долучено до кримінального провадження. Ми маємо інформацію, що Порошенко не з'явився о 10 годині 23 грудня. Слідчі це проаналізують, і тільки-но буде ухвалено рішення, ми відразу повідомимо про свої подальші дії", - сказала радник із комунікацій.

Говорячи про те, чому не пропускали народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

У свою чергу адвокати Порошенка висловили здивування тим, що в ДБР "не чекали на адвокатів".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про вчинення злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв у приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

Раніше повідомлялося, що адвокати Порошенка прибули в четвер у ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами".

"Порядок денний, який розрекламували певні джерела в Офісі генпрокурора на 23 грудня, не має юридичної сили. Тобто ніхто не зобов'язував Порошенка з'являтися на допит або будь-які слідчі дії", - сказав адвокат Ілля Новіков журналістам у четвер у Києві.

Він наголосив: "Ми прийшли, щоб розпочати діалог із нашими процесуальними опонентами… Не знаю, якою буде реакція пана Бондаренка, до якого формально викликали п'ятого президента… поставимо йому декілька запитань дуже простих".

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, Державне бюро розслідувань повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від РФ та терористичних організацій, що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності.

У бюро повідомили, що у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, тобто направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Заступник начальника департаменту з нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич повідомив, що Порошенка викликано до ДБР на 23 грудня 2021 року для проведення різноманітних процесуальних дій, також вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського".

Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.