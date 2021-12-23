У Польщі затримали групу мігрантів, які припливли з Білорусі понтоном через Свіслоч

Майже 50 біженців намагалися незаконно потрапити з Білорусі до Польщі за минулу добу, повідомили у польській прикордонній службі у четвер.

"За минулу добу 48 людей намагалися перетнути кордон Польщі та Білорусі", - поінформували у прикордонному відомстві.

Водночас, зазначили там, велика група мігрантів із Іраку намагалася потрапити до Польщі понтоном через річку.

"На ділянці, яку охороняє підрозділ прикордонної служби у місті Кринках, група з 24 громадян Іраку переправилася через річку Свіслоч понтоном у бік Польщі", - йдеться у повідомленні.

У польському відомстві стверджують, що "білоруські служби допомагали іноземцям". Мігрантів було затримано.

Цього року через кордон із Білоруссю до Литви, Латвії та Польщі потрапили декілька тисяч нелегалів, переважно з Іраку. У Литві та Польщі через кризу з мігрантами впровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для запобігання потокам нелегалів із території Білорусі.

У Європі називають незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" "білоруського режиму".