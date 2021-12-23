Події

07:35 23.12.2021

Під Одесою сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок

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Під Одесою сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок

Під Одесою о 20:00 середи на автодорозі Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок, правоохоронці встановлюють обставини події, повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

"Попередньо відомо, що водій автопоїзда "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об'їхати запаркований на узбіччі легковик і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. В результаті лобового зіткнення обидва водії віком 62 та 55 -ти років від отриманих травм загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, водій фури "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з машинами. В результаті аварії він не постраждав.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

 

 

 

Теги: #дтп #одеська_область #розслідування
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