Під Одесою сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок

Під Одесою о 20:00 середи на автодорозі Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав сталася смертельна ДТП за участю трьох вантажівок, правоохоронці встановлюють обставини події, повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

"Попередньо відомо, що водій автопоїзда "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об'їхати запаркований на узбіччі легковик і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. В результаті лобового зіткнення обидва водії віком 62 та 55 -ти років від отриманих травм загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, водій фури "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з машинами. В результаті аварії він не постраждав.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.