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07:24 23.12.2021

Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим

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Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим

Президент США Джо Байден склав негативний тест на коронавірус COVID-19 після тісного контакту з хворим на борту літака, повідомляє в середу Associated Press.

"Сьогодні вранці президент Байден зробив ПЛР-тест, і результат тесту був негативним", - йдеться у заяві Білого дому, поширеній у середу.

Байден контактував із хворим співробітником 17 грудня на "борту номер один". Він провів із Байденом приблизно півгодини під час рейсу з Південної Кароліни до Пенсильванії.

У співробітника виявили коронавірус вже після того, як він контактував із президентом. У людини згодом з'явилися симптоми захворювання. При цьому він уже був вакцинований, встиг отримати "бустерну" дозу і склав негативний тест на коронавірус перед вильотом.

 

 

Теги: #сша #тест #байден #коронавірус
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