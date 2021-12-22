В Італії зростає захворюваність COVID-19

Лікарі в Італії зафіксували за добу 36 тис. 293 випадки зараження коронавірусом COVID-19, повідомляє в середу італійське телебачення.

У країні зробили за цей період майже 780 тис. тестів на коронавірус.

Крім того, зафіксовано 146 випадків смерті пацієнтів від наслідків зараження. У відділеннях інтенсивної терапії лікарень Італії наразі перебувають понад 9 тис. пацієнтів із коронавірусом.

Римські ЗМІ зазначають, що швидкість поширення коронавірусної інфекції в країні набирає обертів. Так, у вівторок повідомлялося про 30 тис. 798 випадків зараження і про 851,8 тис. проведених тестів.

Італія вважається однією з країн Європи, де діють найсуворіші заходи для боротьби проти поширення інфекції. Зокрема, влада впровадила суворі вимоги, що стосуються вакцинації населення.