Київводоканал анонсував підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в середу ухвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення для АТ "Київводоканал" загалом до рівня 30,384 грн за 1 м.куб, повідомляє прес-служба АТ.

"Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем", - ідеться в повідомленні.

У "Київводоканалі" зазначають, що на зростання тарифів також вплинуло підписання президентом 20 грудня 2021 року закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", яке зумовлює збільшення витрат на податки та збори.

"Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них: централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ", - уточнюють в АТ.

Там додають, що витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб.м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

На сьогодні тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м3, водовідведення - 12,036 грн/м3.