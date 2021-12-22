Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

26,1% українців стикалися з випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-16 грудня.

Стверджують, що не стикалися із відключеннями, – 73,2%.

Респондентів також запитували про їхнє ставлення до купівлі електроенергії в Білорусі. 32,4% вважають, що це необхідно, щоб уникнути відключень, а 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і РФ будуть спільною Союзною державою, а ще 9,8% вважають це неприпустимим через те, що це підтримка режиму Олександра Лукашенка. Водночас чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) серед 1 203 респондентів віком від 18 років із усіх підконтрольних уряду регіонів України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.