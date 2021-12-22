Події

16:10 22.12.2021

Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

1 хв читати
Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

26,1% українців стикалися з випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-16 грудня.

Стверджують, що не стикалися із відключеннями, – 73,2%.

Респондентів також запитували про їхнє ставлення до купівлі електроенергії в Білорусі. 32,4% вважають, що це необхідно, щоб уникнути відключень, а 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і РФ будуть спільною Союзною державою, а ще 9,8% вважають це неприпустимим через те, що це підтримка режиму Олександра Лукашенка. Водночас чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) серед 1 203 респондентів віком від 18 років із усіх підконтрольних уряду регіонів України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Теги: #відключення #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 22.12.2021
Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

Виробництво е/е на ЮУАЕС та ЗАЕС 22 грудня вийшло на рекордний рівень – голова "Енергоатому"

14:54 21.12.2021
Похолодання збільшило споживання е/е в Україні на 1 ГВт, але резерви потужностей ще значні - глава Міненерго

Похолодання збільшило споживання е/е в Україні на 1 ГВт, але резерви потужностей ще значні - глава Міненерго

08:10 21.12.2021
Ціна газу на наступний рік переглядатиметься з урахуванням світових цін і рівня власного видобутку

Ціна газу на наступний рік переглядатиметься з урахуванням світових цін і рівня власного видобутку

19:33 20.12.2021
"Укренерго" на тлі похолодання прогнозує зростання споживання електроенергії на 21 грудня майже на 4%

"Укренерго" на тлі похолодання прогнозує зростання споживання електроенергії на 21 грудня майже на 4%

21:37 14.12.2021
Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

21:27 14.12.2021
НКРЕКП бачить порушення "ГарПоком" ліцумов діяльності у зв'язку з дискримінаційним підходом до ДТЕК ВДЕ

НКРЕКП бачить порушення "ГарПоком" ліцумов діяльності у зв'язку з дискримінаційним підходом до ДТЕК ВДЕ

20:35 13.12.2021
Імпорт е/е з Білорусі до України обвалився до 60МВт

Імпорт е/е з Білорусі до України обвалився до 60МВт

19:35 05.12.2021
В Україну надійшла друга із семи законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США обсягом 66 тис. тонн

В Україну надійшла друга із семи законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США обсягом 66 тис. тонн

15:22 03.12.2021
На Київщині викрито підпільну криптоферму, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн

На Київщині викрито підпільну криптоферму, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн

21:25 01.12.2021
Питання постачання третини необхідного "Центренерго" на зимовий період вугілля в активній стадії переговорів – член дирекції

Питання постачання третини необхідного "Центренерго" на зимовий період вугілля в активній стадії переговорів – член дирекції

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

Українці подали заявок на отримання виплат у межах "єПідтримки" на 4,5 млрд грн

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

ОСТАННЄ

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали метадон у Києві та Одесі

Влада Італії готує нові коронавірусні обмеження

Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

Міноборони України спростувало заяви Шойгу про американські ПВК і хімзброю на Донбасі: це умисна дезінформація

СБУ затримала на Львівщині "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО

Український фільм "Погані дороги" не потрапив до шорт-листа премії "Оскар"

У Харкові трамвай зійшов із рейок та врізався в огорожу, постраждали троє людей

Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА