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15:38 22.12.2021

СБУ затримала на Львівщині "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО

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СБУ затримала на Львівщині "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО

Служба безпеки України запобігла створенню злочинної організації на заході України та затримала уродженця іншої країни, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони, повідомляється на сайті спецслужби.

"СБУ проводить комплексні заходи щодо боротьби з транснаціональними злочинними угрупованнями, які загрожують державній безпеці України. Під час оперативних дій у Львівській області затримано так званого злодія в законі. Зловмисник нелегально прибув в Україну для створення і координації організованих злочинних груп", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, затриманий - уродженець однієї з країн Південного Кавказу, "відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів". "У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд до нашої країни. За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону. Встановлено, що для перетину держкордону та приховування свого перебування в Україні він намагався використати підроблені документи", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У СБУ також повідомили, що перевіряють інформацію про підривну діяльність спецслужб РФ через спроби штучного загострення криміногенної обстановки на заході України.

Теги: #сбу #злодій_в_законі
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