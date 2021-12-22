ДБР викрило керівництво регіональної митниці на "медових" хабарях

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівництво однієї з регіональних митниць на поборах, повідомляється на сайті відомства в середу.

"Службові особи митниці, зокрема з-поміж керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи. За оперативними даними, такса становила 200 доларів США за розмитнення одного авто з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних дослідженнь продукції", - йдеться у повідомленні.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам плату $5,6 тис. 21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабара у розмірі $2,4 тис.

Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні хабара за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Крім того, під час обшуків на одній із квартир, що належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили $234 тис., золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим коштовним камінням та діамантами, колекцію дорогоцінних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюють. Також планується вручення повідомлень про підозру керівництву та посадовцям митниці за зазначеними статтями Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.