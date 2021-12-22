Події

09:36 22.12.2021

Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

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Саакашвілі через проблеми зі здоров'ям не зможе взяти участь у судовому процесі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі з огляду на погане самопочуття не зможе в середу взяти участь у процесі в Тбіліському міському суді у кримінальній справі про незаконний перетин кордону, повідомив адвокат Бека Басілая журналістам.

"Міхеіл Саакашвілі відчуває слабкість, і йому важко пересуватися. Завтра в суді також намічено процес, а наступного тижня ще один в інших справах", - сказав адвокат.

Напередодні лікар із центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, який оглянув Саакашвілі у шпиталі в Горі, порадив йому утриматися від участі в судових процесах.

"У Міхеіла Саакашвілі проблеми зі здоров'ям, тому він потрібує тривалого лікування, яке неможливо забезпечити в Грузії", - сказав Тоїдзе журналістам.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його перевели до військового шпиталю в місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.

Теги: #саакашвілі #суд
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