Події

08:05 22.12.2021

Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

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Темпи зростання населення США в умовах пандемії стали найнижчими в історії країни

Населення США зросло лише на 0,1% за період з липня 2020 до липня 2021 року, повідомляють у вівторок американські ЗМІ з посиланням на дані Бюро перепису населення США.

Associated Press зазначає, що це найнижчий темп зростання населення за всю історію країни.

За проаналізований період населення зросло на 393 тис. осіб. При цьому 148 тис. припадає на народжуваність, яка перевершила смертність. А решту приросту в 245 тис. осіб досягнуто завдяки мігрантам.

Таким чином, як зазначає Bloomberg, вперше у США імміграція стала головним "мотором" зростання населення. Досі цю функцію виконувала саме народжуваність.

Агентство констатує, що ці дані показують, зокрема, як пандемія впливає демографію.

Зокрема, пандемія завдала удару по народжуваності. Цей показник і до COVID-19 поступово знижувався в США ще з часів економічної кризи в 2007-2009 роках, проте був значно вищим, ніж зараз. Смертність, як зазначає Bloomberg, зростала до COVID-19. Однією з причин цього були наркотики.

Імміграція, своєю чергою, багато в чому залежить від політики тієї чи іншої адміністрації США. Так, за колишнього президента Дональда Трампа потік мігрантів скоротився, а за Джо Байдена - зростає.

За проаналізований період у 33 штатах населення зросло, переважно - за допомогою внутрішньої міграції. У 17 штатах та столичному окрузі Колумбія населення, навпаки, скоротилося. Зокрема населення штату Нью-Йорк зменшилося на 1,6%. Населення Каліфорнії скоротилося на 0,7%.

 

 

Теги: #сша #пандемія #демографія
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