Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП не закрито, оголошено перерву

Засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не закрито, дата продовження засідання не відома.

"Ми повинні порадитися з кадровим підрозділом Офісу генерального прокурора", - сказала голова комісії Катерина Коваль, аргументуючи необхідність перерви.

"Ми сьогодні провели співбесіди, незважаючи на те, що є рішення ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва - ІФ)... у нас є переможці", - додала вона.

За словами Коваль, йдеться про узгодження процедурних моментів, а також про перевірку спецдопусків кандидатів.

Члени комісії довго обговорювали ситуацію, що склалася з відсутністю результативного голосування щодо затвердження підсумків і переможців конкурсу, не могли визначити день, в який вони можуть зібратися, і загалом знайти компроміс.

Саме засідання комісії у вівторок тривало близько 10 годин.

Як повідомлялося, комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

"У вас є загальний результат всіх членів конкурсної комісії... ми знаємо математику, ми розуміли, хто перемагає в конкурсі ... те, що тиснуть на нас... СБУ відкрила кримінальне провадження. Якщо у нас є рішення суду (ОАСК), давайте йти за рішенням суду", - додала вона. Водночас Коваль пояснила, що вона не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано через рішення суду.

"Наші результати не зміняться, рішення будуть затверджені, сьогодні або післязавтра - не має значення", - підсумувала вона.

На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

Засідання комісії проходило в онлайн-форматі і транслювалося на YouTube-сторінці конкурсної комісії (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

У вівторок комісія зібралася в повному складі і затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП і з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди були продовжені.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.