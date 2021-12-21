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20:34 21.12.2021

У ФРН закриють клуби і дискотеки з 28 грудня через коронавірус

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У ФРН закриють клуби і дискотеки з 28 грудня через коронавірус

Влада Німеччини вирішила закрити клуби та дискотеки з 28 грудня у світлі боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Клуби і дискотеки залишаться закритими, також будуть скасовані міжрегіональні заходи", - сказав він журналістам у вівторок за підсумками наради з головами федеральних земель ФРН, зазначивши, що це правило стосується зокрема футболу.

За його словами, новий варіант коронавірусу "омікрон" "більш заразний і поширюється швидше".

"До цього ми маємо готуватися вже зараз", - сказав Шольц.

Поряд із цим вирішено запровадити обмеження на прийом гостей та проведення домашніх свят – в одному приміщенні дозволено збиратися максимум у складі 10 осіб, дітей до 14 років це правило не стосується.

Учасники наради не стали дотримуватися рекомендацій інституту Роберта Коха, які пропонували жорсткіші обмеження вже з Різдва.

"Досвід минулих років показав, що Різдво та Великдень не є періодами сильного поширення пандемії, навпаки", - сказав Шольц.

Також у Німеччині цього року буде заборонено продаж піротехніки.

 

 

Теги: #фрн #обмеження #коронавірус
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