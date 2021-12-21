У Києві проведуть перевірку системи оповіщення громадян з увімкненням сирен

Столична влада інформує жителів і гостей Києва про проведення перевірки системи оповіщення з увімкненням сирен, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у вівторок.

"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. Власне дата таких перевірок визначається", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що про конкретну дату перевірки системи оповіщення киянам повідомлять заздалегідь.