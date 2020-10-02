Апеляційний суд залишив у силі вирок Януковичу за держзраду - Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

"Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Оболонського райсуду, який визнав Януковича винним у державній зраді й засудив до 13 років позбавлення волі", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора в п'ятницю.

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк написав на своїй сторінці у Facebook, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржено у Верховному Суді.

"Провину Віктора Януковича не доведено, рішення суду виключно політичне. Воно буде оскаржене у Верховному Суді в найкоротші терміни", - написав адвокат.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить вилучити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".

Адвокати також просять вилучити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, у якому він "тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання Збройних сил РФ на території України, яке він (Путін) із точки зору міжнародного права розглядає як достатню правову основу для використання Збройних сил РФ на території України".