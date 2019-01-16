У британському парламенті наразі немає більшості для Brexit без угоди з ЄС - глава Європарламенту

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що британські парламентарії, які голосували у вівторок у більшості проти угоди щодо Brexit, виходили з різних причин.

"Вчора британський парламент переважною більшістю проголосував проти угоди, за яким йшли переговори з Європейським союзом протягом останніх двох років. Ми приймаємо до відома це голосування, хоча і не без жалю, і поважаємо його, тому що вона висловлює волю більшості політичних сил у Палаті громад", - заявив А.Таяні, відкриваючи у середу в Європейському парламенті в Страсбурзі дебати про результати голосування в британській Палаті громад за угодою про Brexit, що відбувся напередодні.

Однак, зазначив глава Європарламенту, це голосування необхідно правильно витлумачити. "Ми не можемо випускати з виду той факт, що ці різні сили проголосували проти угоди з діаметрально протилежним причин. Деякі з них занепокоєні планом для ірландського кордону, інші сподіваються на більш тісні відносини із союзом у майбутньому, наприклад, залишаючись в митному союзі", - пояснив А.Таяні.

На його думку, ще рано оцінювати наслідки цього голосування, але поки все ж немає ситуації виходу Великобританії "без угоди". "Більш того, у Вестмінстері для такого сценарію теж немає більшості. Ми розуміємо, що в британському парламенті є дві негативні більшості: одна проти угоди, а інша проти можливості виходу з союзу без угоди, але позитивного більшості немає", - зазначив голова Європарламенту.

Він висловив сподівання, що "розпочнеться робота зі створення більшості на користь спільного рішення, якомога швидше". У Брюсселі очікують почути, як британський уряд має намір діяти.

А.Таяні заявив про повну довіру Європарламенту переговірнику з боку ЄС Мішелю Барньє.

За словами глави ЄП, вихід Великобританії з ЄС без угоди матиме негативні наслідки для всіх, стане "катастрофою в усіх відношеннях".

Проте, необхідно продовжити підготовку до можливості виходу без угоди, піклуючись, зокрема, про громадян союзу, які проживають у Сполученому Королівстві, і про британців на континенті, "які, як ніхто інший, страждають від невизначеності і будуть першими жертвами безладного виходу".

А.Таяні відзначив важливість уважного відстеження "ірландської ситуації" і підтримки ірландської сторони, щоб уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією.

Глава Європарламенту також закликав до єдності держав-членів на цьому етапі.