РФ може навмисно "зливати" радіопереговори своїх офіцерів щодо подій у Керченській протоці для дискредитації України, допускають у СБУ

У Службі безпеки України (СБУ) допускають можливість навмисного витоку радіопереговорів російських офіцерів щодо подій у районі Керченської протоки 25 листопада ц. р. із метою дискредитації України.

На брифінгу в п'ятницю в Києві керівник апарату СБУ Ігор Гуськов розповів, що в української спецслужби є нова інформація щодо збройного нападу на українські кораблі поблизу Керченської протоки.

Під час брифінгу було оприлюднено перехоплення розмови офіцера ФСБ РФ і капітана російського корабля "Дон".

"Інформація, яку ми демонструємо, поки що залишається для нас самих загадкою. Ми не виключаємо, що вона (інформація - ІФ) може бути приводом для нової, більш цинічної провокації російських спецслужб", - сказав І.Гуськов.

Він розповів, що 28 листопада завдяки технічним можливостям української спецслужби було перехоплено ці радіопереговори.

За словами керівника апарату СБУ, часові позначки під час розмови та фраза "в усі зведення потрапимо" взяті з фрагмента інших радіопереговорів, які було оприлюднено Генштабом Збройних сил України 26 листопада.

"Будь-яка спецслужба, коли противник розкриває можливість прослуховування її співробітників, відразу змінює канали зв'язку або переходить на шифрований режим. Здається, що росіяни... цього разу ніяк не реагують", - зазначив І.Гуськов.

Через це, як наголосив він, у СБУ є дві версії того, що відбувається. "Ми допускаємо, що це зроблено навмисно, а самі радіопереговори є спектаклем, і робиться це для того, щоб за допомогою навмисного витоку інформації підштовхнути Головне управління розвідки МО України або СБУ до оприлюднення цієї інформації як доказ злочинних дій Кремля. У цьому разі ми не виключаємо, що спецслужби РФ практично миттєво можуть випустити власний сюжет про те, як готувався спектакль", - розповів керівник апарату української спецслужби.

У цьому контексті він наголосив: "У результаті - дискредитація українських спецслужб і недовіра до всіх матеріалів радіоперехоплення, які вже раніше оприлюднила СБУ та Генштаб ЗСУ".

Що стосується другої версії, то, за словами І.Гуськова, вона зводиться до того, що нехтування правилами протидії радіорозвідки з боку окремих представників російських спецслужб "може бути пов'язана з примітивізмом у роботі або зі звичайною дурістю".

"У такому разі дурість розкриває підготовку нової цинічної провокації. Тоді перехоплення радіопереговорів свідчать: спецслужби РФ намагаються відновити акустичну обстановку, в якій відбувається таран українського судна... Це необхідно для фальсифікації нового запису розмов, щоб завуалювати російський напад як відповідь на нібито збройну провокацію з боку українських кораблів", - сказав керівник апарату СБУ.

Він наголосив, що такого роду фальсифікації неодноразово використовувалися спецслужбами РФ і російським військовим командуванням на Донбасі.

"СБУ і Головне управління розвідки МО України не виключають, що є й інші пояснення щодо перехоплених радіопереговорів. Ви можете самі спробувати проаналізувати їх. Але в кожному разі всі пояснення приводять до висновків про зухвалість російського агресора, який цинічно вдається до найбрудніших методів, щоб ввести в оману світову громадськість і досягти своїх злочинних цілей", - підсумував керівник апарату глави СБУ.

І.Гуськов повідомив, що найближчим часом СБУ оприлюднить додаткову інформацію, що стосується подій біля Керченської протоки.