Зеленський анонсував "українсько-американський день" у Берліні у неділю

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У неділю, 14 грудня, українська сторона проведе зустрічі з американською у Берліні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера (Фрідріха – ІФ-У) Мерца. І, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - сказав Зеленський журналістам.

Президент додав, що ще не отримав реакцію США на останню пропозицію до мирного плану, але чув кілька меседжів через переговорну команду.

"Але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив він.