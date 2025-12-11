Інтерфакс-Україна
Події
08:56 11.12.2025

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

США запустили проєкт із видачі "золотих карток" для заможних іноземців, які хочуть жити в країні й надалі отримати її громадянство, заявив президент США Дональд Трамп.

"Для мене особисто і для країни це дуже важлива подія: ми запускаємо "золоту картку Трампа", - сказав він у середу під час "круглого столу" з представниками бізнесу.

За словами американського лідера, придбати картки можна на спеціалізованому сайті.

"Усі кошти, що надходитимуть, будуть спрямовані уряду США, і це може принести величезні суми", - зазначив американський президент.

Раніше Трамп висловлював сподівання скоротити держборг США завдяки продажу таких карток. На його думку, завдяки "золотим карткам" у країну вдасться залучити працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця.

 

 

Теги: #золота_картка #трамп #сша

