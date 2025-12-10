Інтерфакс-Україна
23:18 10.12.2025

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що президент України Володимир Зеленський має бути реалістом щодо проведення виборів.

"Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? 82% українського народу вимагають угоди", — зазначив Трамп під час розмови з журналістами в Білому Домі.

Як повідомлялося, раніше, 9 грудня, президент США Дональд Трамп наголошував на необхідності проведення президентських виборів в Україні, зазначаючи, що "У них давно не було виборів..Пора організувати їх". У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що просить США та Європу забезпечити безпеку для їх проведення, після чого Україна буде готова провести вибори протягом 60–90 днів. Він підкреслив готовність до голосування, але зазначив, що для цього необхідна безпека та законодавча основа для легітимності.

Також Зеленський в середу у вечірньому зверненні повідомив, що провів предметну розмову з представниками Верховної Ради і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8?si=aD5H4j6GyA2qm_mz

