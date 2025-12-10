Інтерфакс-Україна
Події
20:33 10.12.2025

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з американською стороною.

"Разом із командою провели продуктивну розмову з американською стороною – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Сторони обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови.

За словами президента, є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні.

"Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", - задначив президент.

Також учасники зустрічі узгодили наступні контакти між командами.

"Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #план #зеленський #сша

