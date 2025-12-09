Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

"Цього року 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за програмою програми "Власна справа" на загальну суму 694,1 млн грн. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що з 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма "Власна справа" — це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тис. українців відкрити бізнес, створити 46 тис. робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розширив грантову програму "Власна справа" і підвищив розміри грантів з 2026 року. Зокрема, із 2026 року підвищуємо розміри грантів: до 100 тис. грн — без створення робочих місць; до 200 тис. грн — за одне місце; до 350 тис. грн — за два.