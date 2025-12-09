Інтерфакс-Україна
Події
14:44 09.12.2025

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

В 2025 році 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти за програмою програми "Власна справа" на загальну суму 694,1 млн грн, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Цього року 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за програмою програми "Власна справа" на загальну суму 694,1 млн грн. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що з 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма "Власна справа" — це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тис. українців відкрити бізнес, створити 46 тис. робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розширив грантову програму "Власна справа" і підвищив розміри грантів з 2026 року. Зокрема, із 2026 року підвищуємо розміри грантів: до 100 тис. грн — без створення робочих місць; до 200 тис. грн — за одне місце; до 350 тис. грн — за два.

