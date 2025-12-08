Інтерфакс-Україна
Події
20:07 08.12.2025

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

1 хв читати
Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає
Фото: https://www.president.gov.ua/

План щодо закінчення війни був скорочений до 20 пунктів, з нього були прибрані відверто не проукраїнські пункти, однак поки що не був знайдений компроміс щодо питання територій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрям і зовсім відверто непроукраїнські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Далі буде

Теги: #план #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 08.12.2025
У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

20:11 08.12.2025
Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

19:57 08.12.2025
Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

19:17 08.12.2025
Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

19:08 08.12.2025
Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

16:53 08.12.2025
Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

16:16 08.12.2025
Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

13:55 08.12.2025
Зеленський: США, РФ і Україна не мають єдиної думки щодо Донбасу

Зеленський: США, РФ і Україна не мають єдиної думки щодо Донбасу

13:42 08.12.2025
Зеленський прибув до Лондона, підтвердив його радник

Зеленський прибув до Лондона, підтвердив його радник

13:16 08.12.2025
НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

ОСТАННЄ

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

У Харкові локалізовано пожежу в складській будівлі, до гасіння залучено пожежний потяг

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

Щонайменше 4 людини зазнали поранень через обстріл Краматорська, серед постраждалих — двоє дітей

Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

Орбан: Угорщина не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту, повстання починається

Інші країни звертаються до України щодо розробки та тестування жіночих бронежилетів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА