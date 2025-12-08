Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

План щодо закінчення війни був скорочений до 20 пунктів, з нього були прибрані відверто не проукраїнські пункти, однак поки що не був знайдений компроміс щодо питання територій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрям і зовсім відверто непроукраїнські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

