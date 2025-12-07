Інтерфакс-Україна
11:13 07.12.2025

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

Європа підтримує президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу, повідомляє Bloomberg.

"Головна мета Європи — уникнути ситуації, коли розбитий Зеленський буде змушений США вивести війська з українського Донбасу та погодитися на угоду без будь-яких серйозних гарантій безпеки з боку Америки. Європейські чиновники кажуть, що це не буде справедливим миром і лише заохочуватиме майбутню ширшу війну з Росією. Делегації з континенту вирушать до США найближчими днями, щоб обговорити стан переговорів", йдеться у матеріалі на сайті.

Європа, і зокрема Велика Британія, все ще сподівається, що президент США Дональд Трамп повернеться до точки зору, сформульованої у жовтні, та вважатиме Володимира Путіна перешкодою для миру та посилить тиск на економіку Росії. Але лідери також побоюються, що він може відмовитися від війни, якщо не зможе досягти угоди.

За інформацією видання, європейські лідери глибоко стурбовані зусиллями США укласти угоду, яка була розроблена з росією і означала б капітуляцію Заходу. А також порівнюють взаємодію з політикою Трампа щодо України з катанням на американських гірках - і прямо зараз вони дивляться на особливо крутий спад.

