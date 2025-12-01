Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та глава української переговорної групи у США доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки дводенних перемовин у Флориді.

"Мав телефонну розмову з Президентом України за підсумками роботи української делегації у Флориді. За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", - написав він у Телеграмі.

Умєров подякував американській стороні за "конструктив і партнерський підхід". Сторони домовилися підтримувати "постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу".

"Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо. Продовжуємо роботу заради миру для України", - резюмував він.