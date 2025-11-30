Інтерфакс-Україна
Події
22:58 30.11.2025

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

1 хв читати

Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру, заявив глава української переговорної групи секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів з США.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - написав він у телеграмі.

Умєров висловив вдячність США за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Він назвав зустріч "змістовною й успішною".

Умеров додав, що попереду ще багато роботи. "Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", - написав він.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/212

Теги: #переговори #сша #умєров

