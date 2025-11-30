Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру, заявив глава української переговорної групи секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів з США.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - написав він у телеграмі.

Умєров висловив вдячність США за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Він назвав зустріч "змістовною й успішною".

Умеров додав, що попереду ще багато роботи. "Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", - написав він.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/212