13:47 29.11.2025

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області рф уражалися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї рф, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї рф.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

