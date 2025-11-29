Інтерфакс-Україна
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

Масована ворожа атака на Київщину продовжується, наслідки фіксують у п’яти районах області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. 3 будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків", - інформує очільник ОВА ранком суботи.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівлю торговельного центру. У Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та виробництва, у Вишгородському та Бучанському районах — приватних будинків.

Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. "Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв’язок працюють. Пункти незламності готові до роботи", — зазначив Калашник.

 

