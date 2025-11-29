У Києві в Солом’янському районі загорілися 25-поверховий та приватний будинки – мер

У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків загоряння сталося на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку, повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце" – наголосив він у Телеграм-каналі.

Пізніше Кличко додав: "Також у Солом’янському районі горить приватний будинок. Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі".

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5754

https://t.me/vitaliy_klitschko/5755