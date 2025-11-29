В результаті атаки у Дарницькому та Шевченківському районах столиці пошкоджено багатоповерхівку - МВА

Внаслідок російської атаки пошкодження зафіксовані на двох локаціях у Києві — у Дарницькому та Шевченківському районах, ушкоджень житлова багатоповерхівка.

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях — в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", — повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2042