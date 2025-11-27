Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергооб’єкти упродовж останньої доби призвела до локальних знеструмлень у кількох областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням НЕК в Телеграм-каналі, ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Сьогодні в усіх регіонах України внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: як і анонсувалося вчора, погодинні відключення для населення діють обсягом від 0,5 до 2,5 черг, також актуальними залишаються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити", – зазначає "Укренерго".

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії залишається стабільно високим, а його добовий максимум у середу, зафіксований увечері, був на 1,6% вищим ніж максимум вівторка, 25 листопада. Причиною цього НЕК називає застосування меншого обсягу заходів обмеження.

"Укренерго" наголошує, що необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається, і закликає обмежити користування потужними електроприладами, а також перенести енергоємні процеси на нічні години – після 22:00.

"Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", – пояснює системний оператор.