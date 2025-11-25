Інтерфакс-Україна
Події
15:24 25.11.2025

Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

1 хв читати
Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном оборонні проєкти, репараційний кредит і підтримку культури. 

"Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн завершує свою місію в Україні. Була рада зустрітися і підбити підсумки взаємодії та стратегічні напрями для продовження співпраці України і Франції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, сторони обговорили проєкти в оборонній сфері, зокрема важливий трек створення спільних підприємств.

"Окрему увагу приділили важливості репараційного кредиту на основі заморожених російських активів для забезпечення потреб фінансової, соціальної стабільності та оборони України. Очікуємо на рішення щодо нього від Європейської Ради у грудні", - додала вона.

Крім того, прем'єр і уповноважений зупинилися на ініціативі підтримки культури через новостворений Український фонд культурної спадщини.

"Дякую П’єру Ельброну за його внесок в допомогу нашій державі! Очікуємо на продовження українсько-французького партнерства", - додала вона.

Теги: #свириденко #ельброн #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 24.11.2025
Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

17:23 24.11.2025
Керівний комітет Української платформи донорів обговорив репатріаційну позику та нову програму МВФ - Свириденко

Керівний комітет Української платформи донорів обговорив репатріаційну позику та нову програму МВФ - Свириденко

07:23 23.11.2025
У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

15:22 22.11.2025
Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

13:34 22.11.2025
Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ, доповідати – щотижнево

Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ, доповідати – щотижнево

11:56 22.11.2025
США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

18:28 19.11.2025
Туреччина готова обговорювати з РФ пропозиції, які пришвидшать припинення вогню - Ердоган

Туреччина готова обговорювати з РФ пропозиції, які пришвидшать припинення вогню - Ердоган

18:09 19.11.2025
Зеленський і Ердоган обговорили співпрацю та ситуацію в дипломатії

Зеленський і Ердоган обговорили співпрацю та ситуацію в дипломатії

16:35 19.11.2025
Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

10:35 18.11.2025
Делегації Офісу генпрокурора та Мін’юсту Франції обговорили співпрацю у документуванні воєнних злочинів і екологічної шкоди

Делегації Офісу генпрокурора та Мін’юсту Франції обговорили співпрацю у документуванні воєнних злочинів і екологічної шкоди

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

ОСТАННЄ

Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

NovaSklo та IFC розпочинають співпрацю для створення першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла

Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

"Нова пошта" втретє доставить новорічну казку дітям

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

Зеленський поділився із Мерцом свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА