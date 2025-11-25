Свириденко подякувала спецуповноваженому президента Франції Ельброну за внесок в допомогу Україні

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном оборонні проєкти, репараційний кредит і підтримку культури.

"Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн завершує свою місію в Україні. Була рада зустрітися і підбити підсумки взаємодії та стратегічні напрями для продовження співпраці України і Франції", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, сторони обговорили проєкти в оборонній сфері, зокрема важливий трек створення спільних підприємств.

"Окрему увагу приділили важливості репараційного кредиту на основі заморожених російських активів для забезпечення потреб фінансової, соціальної стабільності та оборони України. Очікуємо на рішення щодо нього від Європейської Ради у грудні", - додала вона.

Крім того, прем'єр і уповноважений зупинилися на ініціативі підтримки культури через новостворений Український фонд культурної спадщини.

"Дякую П’єру Ельброну за його внесок в допомогу нашій державі! Очікуємо на продовження українсько-французького партнерства", - додала вона.