Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання, повідомили в Київській міській держадміністрації.

"Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах", - сказано в повідомленні.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.