Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

В декількох районах Одеси внаслідок атаки російських безпілотників відсутнє постачання електроенергії, є перебої в роботі громадського транспорту повідомив у понеділок ввечері очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб… Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, відповідні служби працюють над усуненням наслідків.