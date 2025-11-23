Інтерфакс-Україна
Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15

Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він також зазначив з посиланням на уточнену інформацію ситуаційного центру, що було завдано 15 ударів по місту по шести локаціях.

Раніше Терехов повідомив про трьох загиблих.

