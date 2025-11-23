23:36 23.11.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15
Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він також зазначив з посиланням на уточнену інформацію ситуаційного центру, що було завдано 15 ударів по місту по шести локаціях.
Раніше Терехов повідомив про трьох загиблих.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3236
https://t.me/ihor_terekhov/3237