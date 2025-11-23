Інтерфакс-Україна
Події
07:50 23.11.2025

Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: 19 людей поранено, серед них троє дітей

1 хв читати
Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: 19 людей поранено, серед них троє дітей
Фото: Вікіпедія

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, унаслідок чого є поранені та значні руйнування, повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі через нього (безпілотник - ІФ-У) постраждали 14 людей. Серед них 11- річна дівчинка. Зайнялися балкони у девʼятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин. Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали", - йдеться в дописі Гайваненка у неділю.

У Павлоградському районі обійшлося без потерпілих, однак ушкоджено інфраструктуру та гаражі.

Противник також продовжував обстріли Нікопольщини: по райцентру та Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах били FPV-дронами та важкою артилерією.

"У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома", - наголосив очільник ОВА у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

 

Теги: #поранені #дніпропетровська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:40 23.11.2025
ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки

ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки

01:00 23.11.2025
Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

21:38 22.11.2025
У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу поранено п’ять людей

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу поранено п’ять людей

20:57 22.11.2025
У Херсоні кількість жертв обстрілу зросла до чотирьох

У Херсоні кількість жертв обстрілу зросла до чотирьох

09:25 22.11.2025
Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

20:07 21.11.2025
Рух приміських рейсів на Дніпропетровщині змінено через підвищену небезпеку – регіональна філія "Придніпровська залізниця"

Рух приміських рейсів на Дніпропетровщині змінено через підвищену небезпеку – регіональна філія "Придніпровська залізниця"

07:57 18.11.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

07:58 17.11.2025
Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:22 16.11.2025
Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 162 бойові зіткнення

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 81 од. спецтехніки - Генштаб

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

23 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА