Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: 19 людей поранено, серед них троє дітей

Фото: Вікіпедія

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, унаслідок чого є поранені та значні руйнування, повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі через нього (безпілотник - ІФ-У) постраждали 14 людей. Серед них 11- річна дівчинка. Зайнялися балкони у девʼятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин. Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали", - йдеться в дописі Гайваненка у неділю.

У Павлоградському районі обійшлося без потерпілих, однак ушкоджено інфраструктуру та гаражі.

Противник також продовжував обстріли Нікопольщини: по райцентру та Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах били FPV-дронами та важкою артилерією.

"У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома", - наголосив очільник ОВА у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.