Інтерфакс-Україна
Події
01:57 23.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 34 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31703

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

