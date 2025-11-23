Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 34 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31703