14:43 22.11.2025

Один з енергетичних пакетів від Нідерландів уже на шляху до України – розмова Зеленського з Схоофом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про "хорошу розмову" з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз. Поінформував пана Прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Працюємо конструктивно, щоб план був узгоджений", - написав Зеленський у телеграм у суботу.

Президент наголосив на важливості того, що домовленості з Нідерландами реалізуються дуже швидко.

"Прем’єр-міністр повідомив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України. Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - написав Зеленський.

