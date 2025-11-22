Інтерфакс-Україна
03:42 22.11.2025

Понад 230 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби п'ятниці на фронті відбулося 234 бойових зіткнення, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 234 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши при цьому 82 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 20 бойових зіткнень з російськими загарбниками, три з яких досі тривають. Ворог здійснив 79 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, один з яких з реактивної систем залпового вогню.

Противник 12 разів атакував позиції українських захисників на південно-слобожанському напрямку у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмових дій противника у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровій Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. Ще п’ять боєзіткнень у даний час тривають.

На слов’янському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки.

На краматорському напрямку противник один раз атакував позиції українських оборонців в районі Часового Яру.

На костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

На покровському напрямку від початку цієї доби противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Одне бойове зіткнення триває.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 132 окупанти, 100 з яких безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два мотоцикли, чотири одиниці автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу, уразили одиницю автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 27 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в напрямку Олексіївки. Ще три атаки тривають.

На гуляйпільському напрямку агресор дев’ять разів намагався йти вперед на позиції українських військ у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя. Три боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаудару по Гуляйполю.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили вісім атак в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту. Противник завдав авіаудару по Придніпровському.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ocQE2GhZ7KxpQEBK1dgkYg8E8fTJDptoee7uSt2iVEXJ1nFiqW9JZeCRTopCzMTKl

