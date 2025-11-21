Путін вважає за можливе розглядати план Трампа як основу для мирного врегулювання

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва отримала від Вашингтона текст "плану Трампа з 28 пунктів" щодо війни в Україні, повідомляють росЗМІ.

"Вважаю, що він може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання. Але предметно з нами цей текст не обговорювався", - сказав Путін на нараді з постійними членами Радбезу РФ у п'ятницю.

Він також стверджує, що мирний план президента США Дональда Трампа "обговорювався до зустрічі на Алясці", а основна мета зустрічі в Анкориджі "полягала в тому, щоб Росія підтвердила свою готовність проявити гнучкість".

Путін також заявив, що "адміністрації США досі не вдається заручитися згодою української сторони", оскільки "Україна – проти" і вона та її європейські союзники "досі перебувають в ілюзіях і мріють завдати Росії стратегічної поразки на полі бою".