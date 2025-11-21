Зеленський обговорив з Рютте запропонований США план закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте "дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною" щодо припинення війни.

"Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру. Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", - написав Зеленський у телеграм-каналі ввечері у п’ятницю.

Зеленський також зазначив, що Рютте "висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю", де "загинула 31 людина, серед них шестеро дітей, а пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають".