Інтерфакс-Україна
Події
19:15 21.11.2025

Зеленський обговорив з Рютте запропонований США план закінчення війни

1 хв читати
Зеленський обговорив з Рютте запропонований США план закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте "дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною" щодо припинення війни.

"Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру. Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!", - написав Зеленський у телеграм-каналі ввечері у п’ятницю.

Зеленський також зазначив, що Рютте "висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю", де "загинула 31 людина, серед них шестеро дітей, а пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають".

 

Теги: #рютте #нато #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:14 22.11.2025
Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

20:46 21.11.2025
Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

19:45 21.11.2025
Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

18:41 21.11.2025
Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

17:12 21.11.2025
Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

17:10 21.11.2025
Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

17:01 21.11.2025
Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

16:58 21.11.2025
В НАТО не коментують "американський мирний план для України", але констатують, що союзники хочуть справедливого та тривалого припинення війни

В НАТО не коментують "американський мирний план для України", але констатують, що союзники хочуть справедливого та тривалого припинення війни

16:54 21.11.2025
Зеленський: Зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима

Зеленський: Зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима

15:26 21.11.2025
Зеленський після наради із Сибігою: Зараз щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато

Зеленський після наради із Сибігою: Зараз щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато

ВАЖЛИВЕ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

ОСТАННЄ

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА