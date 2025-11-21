У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість загиблих у Тернополі через ракетний удар РФ 19 листопада зросла до 31 людини - рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 3 людей, серед них 2 дитини, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 3 людей, серед них 2 дитини. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини, 94 постраждали", йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними Національної поліції, станом на 12 годину деблокували тіла жінки та двох дітей. Таким чином всього серед загиблих наразі шестеро дітей, серед травмованих – 18 дітей.

Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Аварійно-пошукові роботи тривають.