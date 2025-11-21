У Києві повідомлено про підозру експроректору вишу, який погодив оплату недоробленого ремонту на 2,1 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому проректору одного із університетів Києва – він погодив оплату недоробленого ремонту вартістю у 2,1 млн грн, повідомила Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому проректору одного зі столичних університетів. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у п"ятницю.

Встановлено, що університет, в рамках реалізації загальнодержавного проєкту "Вища освіта України", отримав гроші на покращення енергоефективності будівель. Між навчальним закладом та підрядником було укладено договір на ремонт будівлі, однак роботи не були виконані в повному обсязі. Попри це, підозрюваний підписав акт виконаних робіт, завдяки чому будівельній компанії перерахували понад 2,1 млн грн.