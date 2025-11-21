РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго
В ніч на п'ятницю РФ завдала ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях, повідомило Міністерство енергетики
Згідно з його інформацією в Телеграм-каналі, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи.
Як і анонсувалося в четвер, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу у пʼятницю застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України. При цьому "Укренерго" вказало, що замість 2,5-4 черг застосовуватимуться 2-4 черги одночасно.
Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 17 населених пунктах на Миколаївщині.
"Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби", - зазначило міністерство.