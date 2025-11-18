Негода знеструмила 124 населені пункти у 6 областях, внаслідок атак є відключення на Дніпропетровщині і Сумщині – "Укренерго"

Станом на ранок 18 листопада через несприятливі погодні умови у вигляді сильних поривів вітру повністю або частково знеструмлені 124 населені пункти у шести областях: Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій і Дніпропетровській.

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, внаслідок російських атак на енергооб’єкти на ранок 18 листопада є також знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де наразі дозволяє безпекова ситуація.

В "Укренерго" зазначили, що у більшості регіонів України у вівторок до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1,5 до 4 черг проти 1-4 черг 17 листопада. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні відключення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні протягом всієї доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами", - звернулись у компанії до споживачів.

Як повідомлялося з посиланнями на Міністерство енергетики України, РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей.