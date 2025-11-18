Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 листопада, здійснює візит до Іспанії.

"Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

На середу, 19 листопада, запланований візит президента до Туреччини.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - наголосив президент.

Він також зазначив, що на четвер, 20 листопада, заплановане проведення Ставки. Крім того, заплановані відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".