Події
00:53 18.11.2025

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога – ЗМІ

Удари ворога по Дніпру пошкодили будівлю, в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо, повідомляє Суспільне в телеграм-каналі.

"Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було", - сказано в повідомленні Суспільного в Телеграм.

