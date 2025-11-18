Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога – ЗМІ

Удари ворога по Дніпру пошкодили будівлю, в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо, повідомляє Суспільне в телеграм-каналі.

"Будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було", - сказано в повідомленні Суспільного в Телеграм.

Джерело: https://t.me/suspilnenews/58922