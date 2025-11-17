Інтерфакс-Україна
Події
18:39 17.11.2025

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів в Парижі, повідомляє пресслужба українського президента.

"Глава держави розповів про застосування Україною різних типів дронів, зокрема далекобійних і морських, виробничі спроможності та готовність до спільного з Францією виробництва. Володимир Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн. Під час форуму обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів – створення спільних підприємств та інвестиції", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що лідери мають однакову позицію: така співпраця не лише посилить Україну та Францію, а й сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом.

Зеленський, коментуючи участь у форумі, наголосив, що розповів про застосування Україною різних типів дронів – далекобійних, морських, – про спроможності виробництва.

"Ми готові до спільного виробництва з Францією. Потрібно розвивати партнерство між бізнесами та оборонними відо

